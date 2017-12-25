В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 декабря 2017, 14:07Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал продолжить строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в районах.
По его словам, нужно, чтобы на конкурс заявлялись и пензенские подрядчики. Также глава региона рассказал об открытии новой амбулатории в селе Никольское.
«Проект хороший, созданы все условия для оказания медицинской помощи, есть своя котельная. Нужно взять этот проект за образец, где население 1500-2000 человек», - призвал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 декабря 2017, 17:36В Пензенской области микроавтобус сбил лося
25 декабря 2017, 17:04В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок
25 декабря 2017, 16:37Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы
25 декабря 2017, 16:04Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
25 декабря 2017, 15:34Губернатор предложил создать в пензенских роддомах окна МФЦ
25 декабря 2017, 15:07В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
25 декабря 2017, 14:36Пензенским школьникам напомнят правила безопасности на льду и дорогах
25 декабря 2017, 14:07В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории