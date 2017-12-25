25 декабря 2017, 14:07Общество В районах Пензенской области продолжат строить ФАПы и амбулатории Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал продолжить строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в районах.

По его словам, нужно, чтобы на конкурс заявлялись и пензенские подрядчики. Также глава региона рассказал об открытии новой амбулатории в селе Никольское.

«Проект хороший, созданы все условия для оказания медицинской помощи, есть своя котельная. Нужно взять этот проект за образец, где население 1500-2000 человек», - призвал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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