В районах Пензенской области будут развивать базовые виды спорта

«У каждого из районов Пензенской области есть так называемые профильные виды спорта. В Спасском районе лучше развит хоккей, в Иссинском – единоборства, в Бековском – бокс», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев поручил министерству физической культуры и спорта области проанализировать данные и затем разработать концепцию развития базовых видов спорта в муниципальных образованиях, сообщили в пресс-центре облправительства.

«За основу нужно брать конкретную информацию – сколько детей и какими видами спорта уже занимаются, сколько еще хотят и могут заниматься, каково количество тренерского состава. Помните о том, что нужно сохранить те виды спорта, которые традиционно там культивируются, но и о развитии других не нужно забывать», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».