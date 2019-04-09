В районах Пензенской области будут развивать базовые виды спорта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 апреля 2019, 10:01Спорт
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать концепцию развития базовых видов спорта в муниципальных образованиях.
«У каждого из районов Пензенской области есть так называемые профильные виды спорта. В Спасском районе лучше развит хоккей, в Иссинском – единоборства, в Бековском – бокс», - отметил глава региона.
Иван Белозерцев поручил министерству физической культуры и спорта области проанализировать данные и затем разработать концепцию развития базовых видов спорта в муниципальных образованиях, сообщили в пресс-центре облправительства.
«За основу нужно брать конкретную информацию – сколько детей и какими видами спорта уже занимаются, сколько еще хотят и могут заниматься, каково количество тренерского состава. Помните о том, что нужно сохранить те виды спорта, которые традиционно там культивируются, но и о развитии других не нужно забывать», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 апреля 2019, 14:36Пензенские гастроэнтерологи будут работать для пациентов в субботу
09 апреля 2019, 14:06Бывшего директора «Пензалифта» осудили за сокрытие денег
09 апреля 2019, 13:36Пензенская триатлонистка выступит на первенстве Европы
09 апреля 2019, 13:04В Пензе займутся расчисткой пруда у горбольницы №6
09 апреля 2019, 12:34Главы администраций изучат опыт создания акватеатра в Бессоновке
09 апреля 2019, 12:03Пора вызывать уфологов. Над Арбеково пролетело НЛО
09 апреля 2019, 11:33Леонид Левин принял участие в форуме по управлению интернетом
09 апреля 2019, 11:02В Пензе число пожаров выросло на 43%