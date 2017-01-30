30 января 2017, 10:31Общество

В пяти домах на ул. Чаадаева возможны перебои с подачей воды

30 января в Пензе на ул. Чаадаева пять домов могут остаться без воды.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации на сайте «Горводоканала», ограничение водоснабжение с 9.00 возможно в домах №№ 91, 91А, 97, 99 и 103.

Водоснабжение будет восстановлено после устранения утечки.

Общество
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