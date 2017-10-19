19 октября 2017, 16:32Культура В путеводителе по Пензе создали функцию дополненной реальности В региональном министерстве культуры и туризма состоялась презентация путеводителя по городу Пензе.

Первый путеводитель (0+) выйдет тиражом 2 000 экземпляров и будет посвящен описанию 58 достопримечательностей исторической части города.

Издание выполнено в формате А5 и сопровождается 78 фотографиями историко-культурных и спортивных объектов, картой-схемой и пояснениями к ней. Также у путеводителя есть функция дополненной реальности.

«Часть информации закодирована в QR-коды. С помощью смартфона можно получить дополнительные сведения о культурных объектах», - сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Тираж разместят в поездах «Сура» и «Пенза», музеях города и пензенской картинной галерее имени Савицкого, а также в самолетах компаний-партнеров проекта.

Кроме того, уже начали создание второго путеводителя, в котором представят основные туристические маршруты и культурные достопримечательности Пензенской области. В 2018 году планируется создание детского путеводителя.

Напомним, весной 2017 года по поручению губернатора Ивана Белозерцева создали рабочую группу из ученых, краеведов, экскурсоводов, дизайнеров, фотографов, которые работали над созданием путеводителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура

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Источник фотографии: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/10/19/11403553