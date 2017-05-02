02 мая 2017, 13:31Происшествия В пруду в поселке Монтажном нашли тело пенсионера В Пензенской области в пруду в поселке Монтажном обнаружен труп мужчины.

Информация об этом поступила в УМВД по городу Пензе 1 мая.

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного управления МВД, следов насильственной смерти на теле не нашли.

«Личность погибшего была установлена. Им оказался 71-летний мужчина», - отметили в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося выясняет областное СУ СКР.

В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, мужчина пошел на пруд порыбачить.

Происшествия

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