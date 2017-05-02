В пруду в поселке Монтажном нашли тело пенсионера

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 мая 2017, 13:31Происшествия
В Пензенской области в пруду в поселке Монтажном обнаружен труп мужчины.
Информация об этом поступила в УМВД по городу Пензе 1 мая.
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного управления МВД, следов насильственной смерти на теле не нашли.
«Личность погибшего была установлена. Им оказался 71-летний мужчина», - отметили в ведомстве.
Все обстоятельства случившегося выясняет областное СУ СКР.
В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, мужчина пошел на пруд порыбачить.
02 мая 2017, 19:25В Пензе задержали иностранцев с партией сильнодействующего наркотика
02 мая 2017, 19:19«Транснефть» приняла решение перенести трубопровод в Кузнецке
02 мая 2017, 19:10Пензенцы встретили Праздник Весны и Труда
02 мая 2017, 19:02Пензенцы отказались ото сна, чтобы посетить «Ночь пожирателей рекламы»
02 мая 2017, 18:54Спортблок: велоспорт, прыжки в воду, футбол
02 мая 2017, 17:57В Пензе готовятся к шествию «Бессмертный полк»
02 мая 2017, 17:51В Пензе 3 мая перекроют площадь Ленина
02 мая 2017, 17:34В Пензе мотоциклисты пройдут проверку инспекторов ГИБДД