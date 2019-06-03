В пруду города Никольска утонул мужчина

В Пензенской области спасатели искали тело утонувшего в водоеме.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного пожарно-спасательной службы от полицейских 2 июня в семь часов утра. В городе Никольске в пруду утонул мужчина, требовалось отыскать его тело.

Спасатели в водолазном снаряжении обследовали водоем, труп нашли и вытащили на берег. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».