03 июня 2019, 13:02Происшествия

В пруду города Никольска утонул мужчина

В Пензенской области спасатели искали тело утонувшего в водоеме.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного пожарно-спасательной службы от полицейских 2 июня в семь часов утра. В городе Никольске в пруду утонул мужчина, требовалось отыскать его тело.

Спасатели в водолазном снаряжении обследовали водоем, труп нашли и вытащили на берег. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/06/3/11364428

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