В производственном помещении на ул. Ленина загорелось масло

05 февраля 2020, 15:04Происшествия
Утром 5 февраля в Пензе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сигнал о происшествии на улице Ленина поступил на пульт дежурного в 10:16. На место выдвинулись три спецмашины и 14 человек личного состава МЧС.
«В приямке (углублении на полу для стекающего масла) загорелось масло, площадь возгорания составила 16 кв.м. Из помещения эвакуировали шесть человек», - рассказали сотрудники ведомства.
Пожар ликвидировали методом пенной атаки. Никто из людей не пострадал.
Спасатели призывают пензенцев быть аккуратнее при обращении с огнем, соблюдать меры пожарной безопасности, особенно вблизи легковоспламеняющихся веществ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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