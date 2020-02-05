В производственном помещении на ул. Ленина загорелось масло

Утром 5 февраля в Пензе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сигнал о происшествии на улице Ленина поступил на пульт дежурного в 10:16. На место выдвинулись три спецмашины и 14 человек личного состава МЧС.

«В приямке (углублении на полу для стекающего масла) загорелось масло, площадь возгорания составила 16 кв.м. Из помещения эвакуировали шесть человек», - рассказали сотрудники ведомства.

Пожар ликвидировали методом пенной атаки. Никто из людей не пострадал.

Спасатели призывают пензенцев быть аккуратнее при обращении с огнем, соблюдать меры пожарной безопасности, особенно вблизи легковоспламеняющихся веществ, пишет ИА «Пенза-Пресс».