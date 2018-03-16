В проекте «По зову сердца» приняли участие более 2 тысяч пензенцев

С декабря специалисты областного центра медицинской профилактики и городской поликлиники провели 12 акций, участниками которых стали 2 300 человек. Пациентов принимали терапевты, онкологи, гериатры, офтальмологи и психотерапевты.

В рамках проекта медики рассказывали населению о хронических неинфекционных заболеваниях и проводили процедуры по выявлению признаков и факторов развития недугов: измеряли уровень артериального давления, индекс массы тела и уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом.

По результатам проводимого на каждой акции анкетирования участники узнали об имеющихся у них проблемах с низкой физической активностью и нерациональным питанием. Все лица с выявленными факторами риска получили консультацию врачей-терапевтов и получили на руки «карты здоровья» с индивидуальными рекомендациями специалистов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».