В проекте «По зову сердца» приняли участие более 2 тысяч пензенцев

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16 марта 2018, 17:59Общество
В Пензе завершился информационно-просветительский проект «По зову сердца».
С декабря специалисты областного центра медицинской профилактики и городской поликлиники провели 12 акций, участниками которых стали 2 300 человек. Пациентов принимали терапевты, онкологи, гериатры, офтальмологи и психотерапевты.
В рамках проекта медики рассказывали населению о хронических неинфекционных заболеваниях и проводили процедуры по выявлению признаков и факторов развития недугов: измеряли уровень артериального давления, индекс массы тела и уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом.
По результатам проводимого на каждой акции анкетирования участники узнали об имеющихся у них проблемах с низкой физической активностью и нерациональным питанием. Все лица с выявленными факторами риска получили консультацию врачей-терапевтов и получили на руки «карты здоровья» с индивидуальными рекомендациями специалистов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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