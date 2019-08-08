В предприятия Пензенской области инвестируют более 51 миллиарда рублей

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08 августа 2019, 10:33Происшествия
Более 51 миллиарда рублей инвестируют в Пензенской области при реализации соглашений, утвержденных региональным парламентом.
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин сообщил, что всего утверждено 18 инвестиционных соглашений. Также планируется создать порядка 3,5 тысяч дополнительных рабочих мест.
Валерий Лидин напомнил, что на период окупаемости затрат в регионе действует льготный режим для инвесторов. Они освобождаются от уплаты транспортного налога, имеют право на снижение ставок по налогам на прибыль и имущество организаций, а также могут рассчитывать на содействие в строительстве инфраструктуры – дорог и газификации объектов.
Одним из первых соглашений, поддержанных депутатами Законодательного Собрания, был инвестиционный проект по производству декоративной бумаги-основы для мебели. Инвестиции составили более двух миллиардов рублей. Объем производства на предприятии превысил 13 миллиардов.
С начала года было утверждено два инвестиционных соглашения, ожидаемая суммарная стоимость проектов - 6,2 миллиарда рублей, планируется создать дополнительно 289 рабочих мест.
«В ближайшее время на утверждение депутатов Законодательного Собрания Пензенской области будет представлено несколько инвестиционных соглашений. Перед вынесением на сессию экономическое обоснование проектов будет рассмотрено на заседаниях рабочей группы и профильных комитетов», - отметил Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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