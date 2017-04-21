В праздники пензенцам выделят автобусы, чтобы доехать до кладбищ

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21 апреля 2017, 12:35Общество
В Пензе в период православных праздников для местных жителей выделят транспорт, чтобы доехать до кладбищ.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этой цели будет организовано транспортное сообщение по направлению «Пенза-I - Восточное кладбище», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Автобусы пойдут по следующему расписанию:
- 23 апреля , на "Красную Горку", с 06.30 до 16.00;
- 25 апреля, на "Радоницу" , с 06.30 до 16.00.
Цена проезда будет равна 20 рублям. Выделить намерены восемь автобусов и 10 маршруток № 12 «Пенза-I - Военный городок №2».
«Транспортное обслуживание Ново-западного кладбища и Ахунского кладбища осуществляется троллейбусным маршрутом №8 “ул. Мира - стадион Пенза”, автобусным маршрутом № 30 “Арбековская застава - Аэропорт” и маршрутом № 99 “Арбековская застава - Засурье” соответственно. В праздничные дни работа указанных маршрутов будет организована по расписанию рабочего дня», - добавили в пресс-службе.
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