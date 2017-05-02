В праздники инспекторы задержали почти 100 пьяных водителей

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02 мая 2017, 15:29Общество
Сотрудники УГИБДД по Пензенской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 97 водителей. Из них о 19 случаях правонарушений сообщили горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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