В праздники инспекторы поймали 140 пьяных водителей

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10 мая 2017, 17:05Общество
Сотрудники УГИБДД по Пензенской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 140 водителей. Из них о 26 случаях правонарушений сообщили горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения,предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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