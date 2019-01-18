В правительстве обсудили проекты пензенского фонтана

Как будет выглядеть пензенский фонтан? Этот вопрос обсудили 18 января в правительстве региона. Проектировщики показали целую серию вариантов. В рабочую группу, кроме первых лиц области, входят архитекторы и строители. Во время обсуждения в качестве примеров и ориентиров назывались фонтаны в Лас-Вегасе, Санкт-Петербурге и Москве.

Главный вопрос внешнего вида нового пензенского фонтана - быть ему с водной чашей или пешеходным? То есть без емкости, где скапливалась бы вода, но со струями, бьющими из-под тротуара. Или проект, который был бы комбинированным. Проектировщики предлагают около десятка различных вариантов, над которыми они думали не один месяц.

«Есть версии, которые динамичны даже в статичной работе, без струй. Предлагаем заложить в конструкции и в образе площади какую-то группу скульптурную», - сказал архитектор Марат Каскеев.

Реконструкцию рассчитывают сделать совместно с крупной всероссийской коммерческой структурой, которая помогла построить фонтаны в других городах страны. Правда, там это были пешеходные варианты. Существенный минус - затратное обслуживание, решетки будет необходимо постоянно промывать, а проектировщикам придется продумать, как обеспечить гигиену всем, кто решится пройтись под струями. Большую поддержку получили проекты с комбинированной чашей, классический вариант со скульптурной композицией в центре и фонтан с эффектом зеркала, в котором слой воды - всего два-три сантиметра.

«Наше видение, чтобы в фонтане города сохранилась чаша, и чтобы он был сухой пешеходный. Здесь всегда такой был, и опираемся на опыт Кисловодска, Уфы», - отметил глава администрации Виктор Кувайцев.

Одно из требований к новому фонтану, который предъявляет рабочая группа по этому вопросу, - многофункциональность. Например, возможность как это сделали в 2019 году использовать фонтан зимой в качестве катка. Предполагается также, что он будет цветомузыкальным.

«Неправильно делать проект вчерашнего дня. Там должны быть голограммы, и применены все самые современные технические возможности», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Продумать предстоит многое: делать ли на площади качели, где спрятаться летом от жаркого солнца, в каком виде и где расположить скамейки, делать ли игровые зоны для детей.

Ну а выбрать, какой же вариант самого фонтана будет основой плана реконструкции, рабочей группе предстоит до 15 февраля, чтобы к 1 мая отдать проект на экспертизу. В 2019 году специалисты рассчитывают приступить к инженерным работам. Они станут частью реконструкции пензенского фонтана, на котором уже сейчас лежит ответственная миссия - быть туристическим объектом и определять лицо Пензы.