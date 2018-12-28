29 декабря 2018, 12:04Общество

В правительстве обсудили модернизацию Фонтанной площади в Пензе

29 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений по реконструкции Фонтанной площади.

Глава региона подчеркнул, что один из главных городских объектов и символов Пензы нуждается в модернизации, а территория рядом – в благоустройстве.

«Необходимо создать рабочую группу, подготовить несколько вариантов реконструкции. Новый светомузыкальный фонтан может быть с чашей или в плоскостном исполнении, но это должен быть самый современный объект, с использованием новейших технологий – голографии, проецирования изображений и тому подобных визуальных эффектов.

Приступайте к разработке дорожной карты – до 15 февраля она должна быть представлена, а сроки исполнения – определены. Начинайте работу по подготовке проектно-сметной документации. Проводить реконструкцию будем в два этапа. Благоустройство нужно вести параллельно с монтажом фонтана, чтобы ускорить ход строительных работ», - поручил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники совещания ознакомились с устройством новых фонтанов, недавно появившихся в других российских городах, и с проектами, предлагаемыми специализированными подрядчиками.

Губернатор подчеркнул, что это историческое место города должно стать центром притяжения для пензенцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/130216/

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