В правительстве обсудили модернизацию Фонтанной площади в Пензе

Глава региона подчеркнул, что один из главных городских объектов и символов Пензы нуждается в модернизации, а территория рядом – в благоустройстве.

«Необходимо создать рабочую группу, подготовить несколько вариантов реконструкции. Новый светомузыкальный фонтан может быть с чашей или в плоскостном исполнении, но это должен быть самый современный объект, с использованием новейших технологий – голографии, проецирования изображений и тому подобных визуальных эффектов.

Приступайте к разработке дорожной карты – до 15 февраля она должна быть представлена, а сроки исполнения – определены. Начинайте работу по подготовке проектно-сметной документации. Проводить реконструкцию будем в два этапа. Благоустройство нужно вести параллельно с монтажом фонтана, чтобы ускорить ход строительных работ», - поручил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники совещания ознакомились с устройством новых фонтанов, недавно появившихся в других российских городах, и с проектами, предлагаемыми специализированными подрядчиками.

Губернатор подчеркнул, что это историческое место города должно стать центром притяжения для пензенцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».