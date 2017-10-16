16 октября 2017, 11:32Происшествия В пожаре в селе Варыпаево погиб мужчина В селе Варыпаево Пензенской области в пожаре погиб 52-летний мужчина.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило 16 октября в половине второго ночи. Сгорела кровля, имущество в доме по улице Голодяевка. В огне погиб 52-летний хозяин дома.

Причины возгорания устанавливают специалисты. К устранению последствий происшествия привлекали шестерых сотрудников МЧС и две единицы спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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