В пожаре в селе Варыпаево погиб мужчина

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16 октября 2017, 11:32Происшествия
В селе Варыпаево Пензенской области в пожаре погиб 52-летний мужчина.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило 16 октября в половине второго ночи. Сгорела кровля, имущество в доме по улице Голодяевка. В огне погиб 52-летний хозяин дома.
Причины возгорания устанавливают специалисты. К устранению последствий происшествия привлекали шестерых сотрудников МЧС и две единицы спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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