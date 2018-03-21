В пожаре под Пензой пострадал человек

В Лопатинском районе Пензенской области случился пожар, в котором пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на ул. 50 лет Октября 20 марта в 19.18 вспыхнуло здание. Сгорели потолок и стена. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Пожар тушили девять огнеборцев с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».