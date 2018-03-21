21 марта 2018, 09:32Происшествия

В пожаре под Пензой пострадал человек

В Лопатинском районе Пензенской области случился пожар, в котором пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на ул. 50 лет Октября 20 марта в 19.18 вспыхнуло здание. Сгорели потолок и стена. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Пожар тушили девять огнеборцев с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6638343/

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