В пожаре на ул. Саранской сгорел мужчина. ВИДЕО

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13 сентября 2018, 09:31Происшествия
В Пензе в ночь на 13 сентября произошел пожар, который унес жизнь человека.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на улице Саранской поступило на пульт дежурного около 12 часов ночи. На место выехали шесть машин спецтехники, огонь тушили 18 человек.
В результате пожара был уничтожен деревянный дом. В нем находился мужчина, он погиб. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.
В группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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