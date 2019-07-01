В поселки Истоки прошел фестиваль «Сурский Яръ»

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01 июля 2019, 19:16Культура
Старинные обряды, игры, ярмарка народных умельцев, песни, танцы и мастер-классы. В поселке Истоки Мокшанского района Пензенской области прошел третий этнокультурный фестиваль «Сурский Яръ», посвященный Дню дружбы и единению славян.
Участниками стали ремесленники, мастера народных промыслов, травники, творческие коллективы с разных уголков Пензенской области, а также гости из Саратовской и Нижегородской областей. Всех объединило одно - создание единого этнокультурного пространства на основе идей единства и патриотизма, формирование уважения к историческому наследию каждого народа.
«Сегодня на территории Мокшанского района проживают представители более 40 наций и народностей. Все они сохраняют свою историю, культурное наследие», - сказала заместитель главы администрации Мокшанского района Валентина Дружинина.
Гости фестиваля поучаствовали в старинных обрядах, соревнованиях по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, а также конкурсах, хороводах и мастер-классах по плетению венков. Не обошлось и без приготовления блюд национальных кухонь.
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