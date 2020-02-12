В поселке ЗИФ в 2020 году построят водопровод

12 февраля 2020, 17:08Общество
Мэру Пензы Андрею Лузгину поступило коллективное обращение от жителей поселка ЗиФ по поводу строительства сетей водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, объект включен в программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2010-2024 годы».
«Проектно-сметная документация находится в госэкспертизе, отрабатываются последние замечания. Планируем в течение двух недель получить положительное заключение. Средства на обустройство водопровода предусмотрены в полном объеме», – рассказал Андрей Лузгин.
После получения заключения планируется запустить процедуру торгов на выполнение работ, добавил он.
«Губернатор держит вопрос на контроле, задача - в этом году ввести водопровод в эксплуатацию», – отметил мэр.
Также он поручил весной организовать выездное совещание по вопросам дальнейшего развития микрорайона.
Напомним, в начале декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время планерки в правительстве поручил рассмотреть вопрос расширения федеральной программы «Чистая вода», чтобы в нее можно было включить Пензу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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