В поселке Сахзавод модернизируют одну из котельных

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05 августа 2019, 19:16Общество
В поселке Сахзавод Бековского района в рамках программы реформирования коммунального хозяйства модернизируют одну из котельных социальной сферы.
Она была построена четверть века назад и с тех пор в ней не меняли оборудование. Котельная отапливает детский сад, школу и дом культуры. Ее мощность составляет 840 киловатт. Стоимость модернизации составила четыре с половиной миллиона рублей. По расчетам специалистов, проект должен окупиться за четыре года.
«В рамках модернизации мы устанавливаем на этой котельной котлы серии Unical итальянские марки Ellprex 420 и современное энергосберегающее тепломеханическое оборудование. У нас есть опыт эксплуатации агрегатов. Мы считаем, что после модернизации, наши социальные учреждения получат более комфортный тепловой режим», - сказал заместитель главы администрации Бековского района Николай Климушкин.
В рамках проекта уже отремонтировали несколько других котельных, которые отапливают школы и детские сады. Кроме того, на первом этапе реализации программы многоквартирные дома в Бековском районе перевели на индивидуальное отопление, тем самым снизив коммунальные платежи жителей в полтора раза.
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