30 октября 2018, 17:37Происшествия

В поселке Монтажный в жуткой аварии пострадало несколько человек. ВИДЕО

В поселке Монтажный города Пензы утром 30 октября произошла авария. Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия.

По предварительным данным, на улице Ушакова в 8.35 столкнулись автомобили Hyundai Accent и «ВАЗ-2107».В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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