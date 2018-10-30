В поселке Монтажный в жуткой аварии пострадало несколько человек. ВИДЕО

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30 октября 2018, 17:37Происшествия
В поселке Монтажный города Пензы утром 30 октября произошла авария. Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия.
По предварительным данным, на улице Ушакова в 8.35 столкнулись автомобили Hyundai Accent и «ВАЗ-2107».В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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