В поселке Монтажный к 9 Мая открыли обновленный памятный знак

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08 мая 2018, 16:04Общество
8 мая в Пензе в поселке Монтажный состоялось торжественное открытие памятного знака «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт». В церемонии принял участие губернатор Иван Белозерцев.
Памятный знак обновили к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«На этом месте были Селиксенские лагеря, здесь готовили будущих бойцов и отправляли их на фронт. Война была страшная, требовались люди для защиты Родины, и было принято решение создавать специальные лагеря по подготовке бойцов. Конечно, за такое короткое время было невозможно подготовить профессионалов, но война требовала быстрых решений.
Трудно было бойцам, офицерам, они отстаивали нашу землю, но не менее тяжело было и в тылу. Пензенцы заплатили высокую цену за Победу, свыше 300 000 жителей региона отправились на фронт, около 200 000 не вернулись, среди них - много молодых людей, которые не успели еще пожить», - отметил глава региона.
Память погибших почтили ветераны, представители власти, военнослужащие, учащиеся.
Напомним, мемориал обновили в начале 2018 года: восстановили пешеходные дорожки, привели в порядок зеленую зону, создали места «военного привала» для посетителей, установили информационные стенды.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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