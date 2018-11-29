В поселке Монтажном нашли причину холодных батарей

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29 ноября 2018, 19:14Общество
Реакция властей на решение проблем, которые прозвучали во время «прямой линии» губернатора, не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день удалось выяснить причины холодных батарей в поселке Монтажный. Перебой с отоплением там начались еще в октябре.
Елизавета Степановна не расстается в своей квартире с теплой кофтой. Батареи, признается пенсионерка, со старта отопительного сезона особо не прогреваются. И так в поселке Монтажный живут сотни людей.
По горячим следам, после озвученной в рамках «прямой линии» губернатора проблемы, рабочая группа во главе с заместителем мэра Пензы Юрием Ильиным отправилась в поселок Монтажный. На месте выяснилось, что причина в утечке теплоносителя.
«Сейчас все поправили, поэтому температура стала стабильнее и в батареи пришло тепло, но еще не до конца», - сказала председатель уличного комитета Валентина Прошкина.
«Теперь, после устранения утечки, к работам приступят управляющие компании. Они сгонят воздух с систем отопления в многоквартирном доме, он там возникает под действием давления, это придется делать вручную, тем более если большой засор», - рассказал Юрий Ильин.
В каждой квартире, из 11 домов, где имелись проблемы, специалисты проверили температурный режим. В большинстве квартир все показатели соответствовали установленным нормативам.
Местная модульная котельная, которая обслуживает проблемные дома, была запущена пять лет назад. И пока без нареканий. Подача тепла идет в соответствии с температурным режимом окружающей среды. Как пояснили специалисты, проблемы в микрорайоне возникли из-за недобросовестной работы компании, которая готовила теплосети к отопительному сезону.
«В управляющих компаниях слишком много неквалифицированного персонала. Они, видимо, не знают, что, согласно правилам эксплуатации жилищного фонда, перед началом отопительного сезона должен регулироваться каждый стояк», - сказал генеральный директор ООО «ГКС Энерго» Леонид Агафонов.
Проблемы с отоплением в домах жителей поселка Монтажный планируют решить до конца недели.
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