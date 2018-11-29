В поселке Монтажном нашли причину холодных батарей

Реакция властей на решение проблем, которые прозвучали во время «прямой линии» губернатора, не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день удалось выяснить причины холодных батарей в поселке Монтажный. Перебой с отоплением там начались еще в октябре.

Елизавета Степановна не расстается в своей квартире с теплой кофтой. Батареи, признается пенсионерка, со старта отопительного сезона особо не прогреваются. И так в поселке Монтажный живут сотни людей.

По горячим следам, после озвученной в рамках «прямой линии» губернатора проблемы, рабочая группа во главе с заместителем мэра Пензы Юрием Ильиным отправилась в поселок Монтажный. На месте выяснилось, что причина в утечке теплоносителя.

«Сейчас все поправили, поэтому температура стала стабильнее и в батареи пришло тепло, но еще не до конца», - сказала председатель уличного комитета Валентина Прошкина.

«Теперь, после устранения утечки, к работам приступят управляющие компании. Они сгонят воздух с систем отопления в многоквартирном доме, он там возникает под действием давления, это придется делать вручную, тем более если большой засор», - рассказал Юрий Ильин.

В каждой квартире, из 11 домов, где имелись проблемы, специалисты проверили температурный режим. В большинстве квартир все показатели соответствовали установленным нормативам.

Местная модульная котельная, которая обслуживает проблемные дома, была запущена пять лет назад. И пока без нареканий. Подача тепла идет в соответствии с температурным режимом окружающей среды. Как пояснили специалисты, проблемы в микрорайоне возникли из-за недобросовестной работы компании, которая готовила теплосети к отопительному сезону.

«В управляющих компаниях слишком много неквалифицированного персонала. Они, видимо, не знают, что, согласно правилам эксплуатации жилищного фонда, перед началом отопительного сезона должен регулироваться каждый стояк», - сказал генеральный директор ООО «ГКС Энерго» Леонид Агафонов.

Проблемы с отоплением в домах жителей поселка Монтажный планируют решить до конца недели.