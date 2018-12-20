20 декабря 2018, 17:59Общество

В поселке Мичуринском ищут хозяев или новый дом для пса-потеряшки

В поселке Мичуринском Пензенского района на территории школы нашли собаку в рыжем комбинезоне, которая потерялась и бродила в поисках хозяев.

Об этом написала местная жительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, вот такая собачка весь день бродит у нашей школы. Явно потерялась. Хозяева, найдитесь. Мы ее накормили и обогрели», - рассказала Ольга.

Если вам известно что-либо о местонахождении хозяев собаки или вы сами готовы приютить животное, просьба обращаться к Елене или к Ольге, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/olgidazakharova

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