В поселке Мичуринском ищут хозяев или новый дом для пса-потеряшки

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20 декабря 2018, 17:59Общество
В поселке Мичуринском Пензенского района на территории школы нашли собаку в рыжем комбинезоне, которая потерялась и бродила в поисках хозяев.
Об этом написала местная жительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, вот такая собачка весь день бродит у нашей школы. Явно потерялась. Хозяева, найдитесь. Мы ее накормили и обогрели», - рассказала Ольга.
Если вам известно что-либо о местонахождении хозяев собаки или вы сами готовы приютить животное, просьба обращаться к Елене или к Ольге, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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