В поселке Мичуринском ищут хозяев или новый дом для пса-потеряшки

В поселке Мичуринском Пензенского района на территории школы нашли собаку в рыжем комбинезоне, которая потерялась и бродила в поисках хозяев.

Об этом написала местная жительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, вот такая собачка весь день бродит у нашей школы. Явно потерялась. Хозяева, найдитесь. Мы ее накормили и обогрели», - рассказала Ольга.

Если вам известно что-либо о местонахождении хозяев собаки или вы сами готовы приютить животное, просьба обращаться к Елене или к Ольге, пишет ИА «Пенза-Пресс».