02 ноября 2017, 13:05Общество В поселке Лесной завершается строительство водопровода Строительство нового водопровода в поселке Лесной вышло на финишную прямую. Рабочие подрядной организации из Казани уже протянули два километра нового трубопровода и установили резервуары. Для местных жителей - это настоящее событие, ведь источника питьевой воды в отдаленном районе Пензы не было около 20 лет.

Жители поселка Лесной в ожидании чистой воды. Здесь ее не было последние лет 20. Подрядная организация, которая прокладывает новый водопровод, выполнила 80% от запланированного объема работ.

Водопровод тянут от Заречного. Сейчас рабочие приступили к укладке труб диаметром 225 миллиметров. На время ремонта воду в некоторых домах пришлось отключить.

Строительные работы продолжаются и на въезде в поселок Лесной. Здесь заканчивают установку насосной станции, провели разбивку трассы и подготовили место для размещения водных резервуаров. Общая протяженность водовода будет около трех километров.

«В настоящее время выполнено два километра диаметром 110 миллиметров линейной части и выполняются работы по горизонтально-направленному бурению. Осталось выполнить работы по пересечению железной и автомобильной дороги горизонтально-направленным бурением», - пишет начальник МКУ «Управление капитального строительства Пензы» Игорь Умнов.

По словам подрядчиков, дело осталось за малым - завершить укладку труб и присоединить к уже существующим в поселке коммуникациям. Все работы строители обещают выполнить в срок. Питьевая вода в кранах жителей Лесного должна появиться не позднее 25 декабря.

Общество

просмотров 60

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: