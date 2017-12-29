29 декабря 2017, 19:26Общество В поселке Лесной спустя 20 лет появилась питьевая вода В поселке Лесной Пензенской области появилась чистая вода, которой там не было более 20 лет. Все это время из кранов в домах текла только коричневая жидкость. Для питья и приготовления пищи она была непригодна. За водой люди ходили в магазины и ближайшие родники. В поселке официально открыли новый водопровод с участием представителей городской власти.

Зоя Андреевна никак не нарадуется воде и с удовольствием пьет ее, наливая в кружку из крана. Раньше такого и представить не могла. Жидкость, что поступала в дом, назвать водой ни у кого во всем поселке язык не поворачивался. Из труб текла ржавчина.

«Раньше приходилось сливать грязную воду, а ту, что почище использовать только для технических нужд – помыть посуду, постирать», - рассказала жительница поселка Лесной Зоя Романова.

Для питья вода в поселке была не пригодна более 20 лет. Перед тем, как сделать чай и приготовить еду, местные жители шли в магазин за чистой водой или набирали ее из окрестных родников. Наконец в Лесном заработал новый водопровод. В том, что проблема решена, лично убедился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

К работам по сооружению нового водопровода приступили летом 2017 года. Сделать нужно было много: проложили почти три километра труб в болотистой местности, под железной и автомобильной дорогами.

Водопровод провели, подключившись к коммуникациям города Заречного, что значительно сократило расходы. Все работы обошлись в 38 миллионов рублей. Средства выделили из городского и областного бюджетов по поручению губернатора.

«Мы имеем возможность реализовывать такие объекты благодаря тому, что губернатор поддерживает программы на условиях софинансирования. Объект достаточно сложный, но благодаря тому, что руководство города Заречного разрешило к ним подключиться, мы значительно сократили расходы», - сказал Виктор Кувайцев.

Для жителей поселка завершение строительства стало лучшим подарком к Новому году. Однако, как сообщил мэр, на этом работы не закончены. Теперь необходимо заменить устаревшие внутриквартальные сети. Сейчас идут переговоры с «Горводоканалом». К ремонту планируют приступить весной 2018 года.

Общество

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