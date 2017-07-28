29 июля 2017, 11:59Общество Жители поселка Лесного жалуются на гниющие дома Путь с препятствиями. Жители улицы Ольховой поселка Лесной Пензенской области пожаловались в редакцию программы «События» (16+) на плохую дорогу и огромную лужу, которую им приходится преодолевать каждый день. Как оказалось, у пензенцев есть проблемы и посерьезнее. Возможно, что скоро затопит не только улицу, но и дома.

Асфальта нет и никогда не было. Жители частного сектора в поселке Лесной привыкли шагать по грунтовым дорогам. Старожилы рассказывают, что однажды рабочие засыпали улицу щебнем. С тех пор прошло больше десятка лет, дорожников здесь больше не видели. И если ямы и кочки можно обойти, то перебраться через огромную лужу для них настоящее испытание.

Искусственный водоем на улице Ольховой не просыхает даже в сильную жару. Местные жители уже и не помнят, когда он здесь появился, однако шутят, что пора бы придумать для него название. Каждый день приходится добираться до остановки, или магазина в резиновых сапогах. Единственные, кто чувствует себя здесь комфортно - это утки.



Осенью и весной здесь даже на внедорожнике проехать тяжело, говорят местные жители. Есть шанс провалиться или повредить колесо. Семьям с маленькими детьми приходится тяжелее всех. Чтобы добраться до садика и школы, приходится выходить из дома на пару часов раньше.

Замглавы городской администрации Юрий Ильин в эфире радио «Эхо Пензы» пообещал отправить на улицу Ольховую представителей департамента ЖКХ. Ямы на дорогах все же засыпят.

«Улицы частного сектора мы осыпаем крошкой. По улице Ольхова в этом году администрацией Железнодорожного района был выделен определенный объем асфальтобетонного гранулята. У нас еще есть запасы крошки. Если что-то нужно, мы еще подсыпем», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Во дворах улицы Ольховой дела обстоят еще хуже. Всего за два года они превратились в болото.

Местные жители рассказывают, что в поселок приезжала комиссия администрации Железнодорожного района. Чиновники решили, что воду необходимо откачать. Однако позже выяснилось, что денег нет. Жильцы седьмого дома пока держатся, а вот сараи, бани и другие постройки уже начали гнить.

Ирине Семибратовой квартира в доме досталась от бабушки. Женщина вспоминает - три десятилетия назад здесь можно было жить, но сейчас смысла содержать этот дом она не видит.

«Я думаю, что лучше властям эти деньги куда-то в другое место вложить, а людям дать нормальное жилье», - рассказала жительница Пензы Ирине Семибратова.

Соседи согласны с тем, что проблему нужно решать кардинально — признать дом аварийным, а людей расселить.

Вода пришла всего пару лет назад, жильцы связывают это со строительством автомагистрали неподалеку.

Сейчас уровень воды поднимается примерно на полметра каждый год. Если ничего не предпринимать, люди уверены, что и их дома через несколько лет сгниют от сырости.

Общество

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