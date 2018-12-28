В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышло 12 пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2018, 10:33Бизнесновости
Состоялся брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на конкурсе «Лидеры России» (18+). Организаторы рассказали о составе участников и нововведениях региональных полуфиналов. От Пензенской области в нем участвуют 12 человек.
Всего к полуфиналам допущено 3294 человека, это больше, чем в прошлом году.
В первый день участники конкурса пройдут повторное компьютерное тестирование, потом будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Но это еще не все. По словам первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию.
«Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, реализации какого-то социально значимого действия на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий», - сказал он.
Сергей Кириенко отметил, что выполнение этого условия покажет способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.
«Лидер России - это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», - заявил он.
Всю информацию о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте: лидерыроссии.рф, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2018, 12:36На Олимпийской аллее пройдут «Зимние забавы»
29 декабря 2018, 12:04В правительстве обсудили модернизацию Фонтанной площади в Пензе
29 декабря 2018, 11:34В Губернаторской елке приняли участие 500 маленьких пензенцев
29 декабря 2018, 11:03В Пензе более 100 кардиологов и анестезиологов прошли обучение
29 декабря 2018, 10:33В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышло 12 пензенцев
29 декабря 2018, 10:02В Пензенской области ввели режим повышенной готовности
29 декабря 2018, 09:32В Вадинском районе опрокинулась иномарка
28 декабря 2018, 20:34В Пензе ресурсники прокомментировали ситуацию с домом на ул. 8 Марта