В поликлинике Заречного отменили дни здоровых детей

04 февраля 2020, 14:36Общество
В детской поликлинике города Заречного Пензенской области временно отменили приемы здоровых детей.
Обычно каждый вторник и четверг в детских поликлиниках принимают здоровых детей. Однако из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство лечебного учреждения приняло решение отменить их приемы, начиная с 4 февраля. Отмечено, что это временная мера.
«Только за прошедшую неделю зарегистрировано 900 обращений. Это почти на 40% больше, чем неделей ранее», - пишет газета «Заречье сегодня», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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