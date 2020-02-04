В поликлинике Заречного отменили дни здоровых детей

Обычно каждый вторник и четверг в детских поликлиниках принимают здоровых детей. Однако из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство лечебного учреждения приняло решение отменить их приемы, начиная с 4 февраля. Отмечено, что это временная мера.

«Только за прошедшую неделю зарегистрировано 900 обращений. Это почти на 40% больше, чем неделей ранее», - пишет газета «Заречье сегодня», пишет ИА «Пенза-Пресс».