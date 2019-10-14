В поликлиниках Пензы организовали дополнительный день приема врачей

В пензенских поликлиниках организовали «День открытых дверей». Это сделано, чтобы населению была максимально доступна специализированная медицинская помощь. В рамках акции в выходной день любой желающий мог прийти на прием к врачу узкой практики.

У Анны Минеевой врач ультразвуковой диагностики проверил щитовидную железу. Женщине сообщили о небольшом образовании, которое не представляет опасности, однако теперь ей придется регулярно наблюдаться в медучреждении. На обследование жители Пензы смогли прийти в субботу, когда во многих городских поликлиниках организовали дополнительный день УЗИ.

«Позвонила по номеру 999-130 и мгновенно записалась. Мне назначили лечение, поэтому нужно сделать МРТ головы и УЗИ конечностей», - рассказала она.

В поликлинике на улице Набережной реки Мойки пациентам предлагают весь спектр ультразвуковых исследований. УЗИ позволяет выявить злокачественные образования на ранних стадиях, предотвратить такие серьезные недуги, как инфаркт и инсульт. В день открытых дверей с 8:00 до 13:00 специалист может обследовать от 10 до 15 человек, время приема зависит от объема исследования и наличия патологии.

«Если человек проверяет щитовидную железу, это небольшой орган, который располагается подкожно на шее, нужно немного времени, если, например, сосуды нижней конечности, то область исследования очень большая», - сказал врач-УЗД, кардиолог поликлиники №1 Пензы Максим Дербенев.

Региональный минздрав периодически предоставляет пациентам возможность записаться к специалистам узкого профиля в выходной день. Одна из причин - нехватка и загруженность уже работающих врачей, а еще очереди на несколько недель вперед. Желающих успеть обследоваться в рамках акции тоже много.

«Кто хотел обратиться в день открытых дверей, но не смог записаться, вся информация будет передана заведующим поликлиник по месту прикрепления и в дальнейшем регистраторы обзвонят пациентов, и они будут приглашены в другой день», - рассказала заведующая поликлиникой №1 Пензы Анастасия Акжигитова.

Пациентов просят при себе иметь направление от лечащего врача давностью от одного до трех месяцев. Расписание приема специалистов в рамках акции можно узнать на сайте областного министерства здравоохранения.