15 декабря 2017, 14:34Происшествия

В полиции подтвердили гибель мужчины под завалами на ул. Мира

Мужчина, которого засыпало землей на улице Мира в Пензе, погиб.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что мужчина, которого достали из-под завалов земли, оказался мертвым.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Личность мужчины устанавливается.

Напомним, ЧП произошло утром 15 декабря на улице Мира около дома № 41. По словам очевидцев, человек оказался засыпан землей в яме, которую раскопали для ремонта теплотрассы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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