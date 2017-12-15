В полиции подтвердили гибель мужчины под завалами на ул. Мира

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15 декабря 2017, 14:34Происшествия
Мужчина, которого засыпало землей на улице Мира в Пензе, погиб.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что мужчина, которого достали из-под завалов земли, оказался мертвым.
В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Личность мужчины устанавливается.
Напомним, ЧП произошло утром 15 декабря на улице Мира около дома № 41. По словам очевидцев, человек оказался засыпан землей в яме, которую раскопали для ремонта теплотрассы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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