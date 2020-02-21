В Полеологово произошел смертельный пожар

21 февраля 2020, 12:04Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области огонь унес жизнь 67-летнего мужчины.
Сообщение о возгорании в селе Полеологово поступило 20 февраля в 18:57. На улицу Колхозную выехали четыре спецмашины и 12 человек личного состава МЧС.
Пожар уничтожил 15 кв.м кровли и 30 кв.м площади внутри деревянного дома. Кроме того, выгорели надворные постройки. Когда огонь потушили, то был обнаружен погибший - хозяин жилища, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе – при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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