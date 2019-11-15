15 ноября 2019, 16:07Общество

В Покровском соборе продолжается акция по поддержке малоимущих семей

Жители Пензы могут передать вещи для малоимущих семей через Покровский архиерейский собор.

Одежду, обувь и игрушки принимают в Духовно-просветительском центре имени святых Царственных страстотерпцев, действующем при религиозной организации на улице Чкалова, 26. Он открыт со среды по воскресенье с 9 до 17 часов.

Благотворительная акция «Дари добро» (0+), в рамках которой происходит сбор вещей, стартовала в августе. Предметы первой необходимости, а также книги и игрушки развезли по семьям, живущим в разных районах, 14 ноября. Поддержку в этой работе оказал храм Воскресения Христова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/feed?z=photo-20094001_457248993%2Falbum-20094001_00%2Frev

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