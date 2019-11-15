В Покровском соборе продолжается акция по поддержке малоимущих семей

Жители Пензы могут передать вещи для малоимущих семей через Покровский архиерейский собор.

Одежду, обувь и игрушки принимают в Духовно-просветительском центре имени святых Царственных страстотерпцев, действующем при религиозной организации на улице Чкалова, 26. Он открыт со среды по воскресенье с 9 до 17 часов.

Благотворительная акция «Дари добро» (0+), в рамках которой происходит сбор вещей, стартовала в августе. Предметы первой необходимости, а также книги и игрушки развезли по семьям, живущим в разных районах, 14 ноября. Поддержку в этой работе оказал храм Воскресения Христова, пишет ИА «Пенза-Пресс».