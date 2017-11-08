В подвале дома на ул. Минской вспыхнула куча мусора, есть пострадавший

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08 ноября 2017, 10:04Происшествия
В Пензе на ул. Минской вспыхнул пожар в жилом доме.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 7 ноября в 21.46 в подвале дома вспыхнул мусор. В пожаре пострадал один человек.
Огонь тушили 10 сотрудников МЧС с помощью трех пожарных расчетов. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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