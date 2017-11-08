08 ноября 2017, 10:04Происшествия В подвале дома на ул. Минской вспыхнула куча мусора, есть пострадавший В Пензе на ул. Минской вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 7 ноября в 21.46 в подвале дома вспыхнул мусор. В пожаре пострадал один человек.

Огонь тушили 10 сотрудников МЧС с помощью трех пожарных расчетов. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6076785/

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