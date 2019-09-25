25 сентября 2019, 13:04Общество

В подвале дома на проспекте Строителей завелись крысы – пензячка

Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о плачевном состоянии подвала дома №3 по проспекту Строителей.

«Коммунальные службы совсем не работают. В подъезде за все лето никто не убирался, подвал - в плачевном состоянии, от него идет запах, завелись крысы и весь дом облеплен комарами. Кроме того, крыльцо требует ремонта, канализация постоянно забивается. Неоднократно обращались в управляйку, но ничего не изменилось», - написала женщина.

Информационное агентство готовит запрос в Госжилстройтехинспекцию, чтобы специалисты разобрались с этой ситуацией. Ответ должен прийти в течение семи дней после официального обращения.

Напомним, жители области могут рассказать в «Жалобной книге» о своих проблемах. Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=44.949524%2C53.218300&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=40.879837%2C5.015782&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=44.941127%2C53.219444&panorama%5Bspan%5D=87.063618%2C30.790578&sll=44.942040%2C53.220179&source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%203&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=14.9

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