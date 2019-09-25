В подвале дома на проспекте Строителей завелись крысы – пензячка

Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о плачевном состоянии подвала дома №3 по проспекту Строителей.

«Коммунальные службы совсем не работают. В подъезде за все лето никто не убирался, подвал - в плачевном состоянии, от него идет запах, завелись крысы и весь дом облеплен комарами. Кроме того, крыльцо требует ремонта, канализация постоянно забивается. Неоднократно обращались в управляйку, но ничего не изменилось», - написала женщина.

Информационное агентство готовит запрос в Госжилстройтехинспекцию, чтобы специалисты разобрались с этой ситуацией. Ответ должен прийти в течение семи дней после официального обращения.

Напомним, жители области могут рассказать в «Жалобной книге» о своих проблемах. Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».