04 декабря 2018, 17:59Общество

В платежках пензенцев появится новая строка

В платежках пензенцев с 1 января 2019 года появится новая строка – «Коммунальная услуга по обращению с ТКО».

Расчет будет производиться по расценкам, установленным областным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, сообщает пресс-служба региональной Госжилстройтехинспекции.

Отмечается, что платеж за ТКО заменит жилищную услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, которая входила в оплату за содержание жилого помещения.

«Управляющие организации, ТСЖ, жилкооперативы и иные организации, осуществляющие управление домом, должны известить жильцов не меньше чем за десять дней до начала оказания данной услуги», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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