В ПГУАС стартовал фестиваль имени Татлина

В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства стартовал 17-й фестиваль имени Татлина (6+). Он собрал в нашем городе представителей 43 регионов России, а также семи государств. В его рамках пройдет олимпиада по нескольким творческим направлениям, а также выставка работ участников и мастер-классы.

На экспозиции можно найти макеты зданий, картины и дизайнерскую одежду, созданную по эскизам ребят. К этому конкурсу школьники подготовились основательно.

«Я уже в третий раз на этом фестивале. Когда приехала впервые, в принципе, получила то, что ожидала, - опыт и кое-чему научилась», - рассказала участница всероссийского фестиваля имени В. Е. Татлина из Димитровграда Вероника Матвеичева.

«У нас для детей в гимназии искусств проходит предварительный отбор, поэтому они все творческие личности. Потом все зависит от того, как человек работает», - отметил преподаватель гимназии искусит из Сыктывкара Максим Витязев.

Фестиваль с каждым годом расширяется. В этот раз он впервые получил статус международного. Кроме представителей 43 регионов России, в нем принимают участие школьники из семи стран, среди которых - Израиль, Германия, Беларусь и Узбекистан. Преподаватели отмечают, что при создании своих работ, ребята должны думать не только о дизайне, но и о практическом применении проекта.

Выставка работ участников фестиваля - лишь малая часть того, что ждет ребят. Впереди - традиционная олимпиада, мастер-классы, конкурс фотографий и многое другое.

«Ребята, в первую очередь, повышают свои личностные компетенции, развивают навыки в области архитектуры, художественного творчества и частично соприкасаются с историей нашего края», - сказал проректор по непрерывному образованию ПГУАС Евгений Рылякин.

Фестиваль имени Татлина завершится 21 февраля. По его итогам лучшие из школьников смогут облегчить себе поступление в вуз. Так, в 2019 году 17 победителей олимпиады были зачислены в Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по направлениям архитектура, градостроительство и дизайн.