27 января 2017, 19:44Общество В ПГУ встретили китайский Новый год В Пензенском государственном университете отметили «Праздник весны» — Новый год по китайскому календарю. Студенты из Поднебесной рассказали пензенцам о своих новогодних традициях, исполнили несколько песен и дали небольшой урок китайского языка гостям праздника.

В Пензенском государственном университете учится около 20 студентов из Китая. Вдали от дома они не изменяют традициям и Новый год празднуют на широкую ногу: с песнями, хлопушками и вкусной едой. Студенты покажут товарищам, как принято отмечать этот праздник на их родине. Финальная репетиция проходит в атмосфере легкого волнения, ведь на них будут смотреть зрители из разных стран.



Поздравление с Новым годом на китайском языке сильно напоминает всем знакомую песню о новогодней елочке. Исполнить ее сможет любой желающий. Но это не единственный сюрприз, который приготовили студенты из Китая.



«Я уверена, что сегодня нас ждет что-то необыкновенное и красивое. Китай — страна с древней традицией. И сегодня здесь такая интернациональная публика, я думаю, это очень важно для россиян и студентов, приехавших из других стран», - сказала студентка ПГУ Яна Нефедова.



О разных новогодних традициях Поднебесной гости праздника узнали буквально из первых уст. Синьсин Хэ несколько лет живет в Пензе и прекрасно говорит на русском языке.



«Мы обычно семьей вместе сидим и кушаем пельмени. Рыба – это обязательно, и курица тоже, и яблоки. В Китае рыба обозначает деньги, яблоки – спокойствие», - рассказала он.

Китайские мифы гласят, что в первый день Нового года кровожадное чудовище по имени Нянь начинает пожирать все вокруг. Однажды люди заметили, что он испугался маленького ребенка в красной одежде и решили, что чудовище боится красного цвета. С тех пор ни один Новый год не обходится без масштабных фейерверков, а весь Китай украшают красными фонариками и свитками.

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