В Пензе прошли торжества, посвященные 75-летию ПГУ

Пензенский государственный университет отметил 75-летие. Три четверти века там готовят ведущих специалистов в самых разных областях. Торжества, посвященные юбилею вуза, прошли в большом зале областного драматического театра.

75 лет для вуза - солидный возраст. История ПГУ началась в далеком 1943 году, когда Одесский индустриальный институт перенесли из оккупации в Пензу. С тех пор он непрерывно рос и развивался. Сейчас в состав вуза входят восемь институтов, два самостоятельных факультета, три филиала и многопрофильный колледж. Ежегодно туда поступают около 5000 первокурсников. Всего в университете учатся более 22 тысяч студентов из 49 стран мира.

«Основа, которую они получили в университете, знания и воспитание, сегодня помогают им успешно работать и развиваться на благо региона и страны», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поздравить университет с юбилеем приехали первые лица региона, руководители вузов других областей, а также выпускники ПГУ разных лет. Некоторые из них остались работать в вузе и сейчас делятся своими знаниями с новыми поколениями студентов.

«75 лет - это определенный рубеж, этап. Есть, чем гордиться. Очень много сделано - новые специальности, направления и методики обучения», - отметил заведующий кафедрой нано- и микроэлектротехники Игорь Аверин.

Жизнь Владимира Комиссарова связана с Пензенским государственным университетом уже полвека. Первокурсником он отмечал 25-летие вуза и прошел путь от выпускника до доцента, а сейчас работает председателем профсоюзной организации ПГУ. Спустя 50 лет он с теплотой вспоминает годы учебы.

«Мы работали на ТОКу [точка обработки культуры]. Девочки ссыпали пшеницу в мешки, а мы учились запрягать лошадей. Получили массу впечатлений. Группа была очень дружная, проводили очень много времени вместе на занятиях и отдыхе», - рассказал он.

За свою работу преподаватели ПГУ были удостоены грамот и благодарностей губернатора Пензенской области. Ректор вуза Александр Гуляков был награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.