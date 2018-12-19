В ПГУ после проверки Рособрнадзора стало на две специальности меньше

Пензенский госуниверситет лишили государственной аккредитации в отношении укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» (специалитет). Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

В сентябре Пензенский госуниверситет проверил Рособрнадзор, в результате чего, как сообщает пресс-служба вуза, было «временно приостановлено действие государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки».

Университет представил в ведомство ответ с подтверждающими документами об исправлении указанных в акте проверки несоответствий. В результате с 30 ноября возобновили действие госаккредитации по 20 направлениям обучения.

Однако «приказом от 12 декабря Пензенский государственный университет лишен государственной аккредитации по УГСН 38.00.00 Экономика и управление (высшее образование — специалитет)».

Из 152 образовательных программ ПГУ «выпало» две специальности – «Экономическая безопасность» и «Таможенное дело». По ним на сегодняшний день обучаются 757 человек (очная форма, платная основа). Для этих студентов лишение госаккредитации означает снятие отсрочки от призыва в армию и невозможность получения диплома государственного образца.

«Данная ситуация, безусловно, является форс-мажором для Пензенского государственного университета, но, к сожалению, достаточно ординарной для системы профессионального образования», - отметили в пресс-службе вуза.

Со всеми, кто проходит обучение этим специальностям, с 17 по 21 декабря проведут собрания, где рассмотрят текущую ситуацию.

«При этом все без исключения студенты завершают текущий семестр и сдают предстоящую зимнюю экзаменационную сессию по утвержденному в вузе графику учебного процесса без каких-либо изменений. Все дальнейшие действия будут осуществляться в каникулярное время и должны завершиться в течение трех месяцев», - добавили в университете.

Пятикурсникам предложат перевод на соответствующие специальности в вузах Республики Мордовия, Ульяновской или Саратовской областей, всем остальным - на имеющие государственную аккредитацию родственные программы ПГУ либо в соседние регионы.

В пресс-службе ПГУ также отметили, что восстановление госаккредитации по этим специальностям при успешном прохождении экспертизы возможно не ранее весны 2020 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».