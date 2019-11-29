В ПФО стартует голосование в рамках «Театрального Приволжья»

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29 ноября 2019, 12:03Культура
В 13 часов в пятницу, 29 ноября, будет запущено голосование по выбору лучшего спектакля фестиваля «Театральное Приволжье» (0+), в котором принимают участие и представители Пензенской области.
Оставить свое мнение можно, позвонив по бесплатному номеру 8-800-350-35-43. Голосовать за театр из своего региона нельзя.
Каждому спектаклю присвоили порядковый номер: от 1 до 14 для студенческих театров и от 15 до 28 – для школьных. Уточнить, какой принадлежит вашему фавориту, можно на сайте.
С одного номера принимается один звонок и, соответственно, голос за одну постановку. Звонки из регионов не Приволжского федерального округа не учитываются.
На итоговый результат повлияет не только зрительское голосование, но и оценка экспертного жюри в соотношении 50 на 50.
У зрителей есть сутки, чтобы сделать выбор: голосование закроется в 13:15 в субботу, 30 ноября. Подсчет и оглашение результатов можно будет наблюдать в онлайн-режиме.
Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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