В ПФО стартует голосование в рамках «Театрального Приволжья»

В 13 часов в пятницу, 29 ноября, будет запущено голосование по выбору лучшего спектакля фестиваля «Театральное Приволжье» (0+), в котором принимают участие и представители Пензенской области.

Оставить свое мнение можно, позвонив по бесплатному номеру 8-800-350-35-43. Голосовать за театр из своего региона нельзя.

Каждому спектаклю присвоили порядковый номер: от 1 до 14 для студенческих театров и от 15 до 28 – для школьных. Уточнить, какой принадлежит вашему фавориту, можно на сайте.

С одного номера принимается один звонок и, соответственно, голос за одну постановку. Звонки из регионов не Приволжского федерального округа не учитываются.

На итоговый результат повлияет не только зрительское голосование, но и оценка экспертного жюри в соотношении 50 на 50.

У зрителей есть сутки, чтобы сделать выбор: голосование закроется в 13:15 в субботу, 30 ноября. Подсчет и оглашение результатов можно будет наблюдать в онлайн-режиме.

Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса, пишет ИА «Пенза-Пресс».