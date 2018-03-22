В ПФО мэр Пензы вошел в тройку лидеров медиарейтинга

Мэр Пены Виктор Кувайцев по итогам февраля вошел в Поволжье вошел в тройку лидеров глав администраций столиц регионов.

Как сообщает компания «Медиалогия», Виктор Кувайцев с индексом 4 436,0 занял третье место. На втором месте – мэр Кирова Илья Шульгин (5832,2). Лидером стал глава администрации Уфы Ирек Ялалов - 8 411,2.

Больше всего сообщений в СМИ было по поводу критики Виктором Кувайцевым качества уборки улиц ото льда. Также большое распространение получила информация о его распоряжении по проведению работ для предотвращения разрушения дома на ул. Кулибина,10.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».