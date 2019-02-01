В первый класс пойдут около 13 тысяч пензенцев

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01 февраля 2019, 17:37Общество
В Пензенской области в образовательные учреждения подали заявления практически 13 тысяч родителей первоклассников.penza-press.ru
Как сообщили в пресс-службе областного минобразования, пока первоклашек насчитывается 12970. Из них пензенцев – 5510.
Отмечается, что с 1 февраля заявления в первый класс подают родители, которые проживают на закрепленной за школой территории. Именно они обладают приоритетом на зачисление. Остальные жители области смогут подать заявления, начиная с 1 июля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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