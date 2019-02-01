01 февраля 2019, 17:37Общество

В первый класс пойдут около 13 тысяч пензенцев

В Пензенской области в образовательные учреждения подали заявления практически 13 тысяч родителей первоклассников.penza-press.ru

Как сообщили в пресс-службе областного минобразования, пока первоклашек насчитывается 12970. Из них пензенцев – 5510.

Отмечается, что с 1 февраля заявления в первый класс подают родители, которые проживают на закрепленной за школой территории. Именно они обладают приоритетом на зачисление. Остальные жители области смогут подать заявления, начиная с 1 июля, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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