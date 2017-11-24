24 ноября 2017, 15:01Общество В первый день работы перинатального центра в Пензе приняли 4 родов Первыми в новом перинатальном центре Пензы на свет появились три девочки и один мальчик.

В настоящее время новорожденные и мамы чувствуют себя удовлетворительно, в скором времени их выпишут домой, сообщает пресс-центр облправительства.

Комментируя значимое для региона событие, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что завершение строительства и ввод центра в эксплуатацию символизируют начало нового этапа в системе родовспоможения Пензенской области.

Областной перинатальный центр в Пензе введен в эксплуатацию 23 ноября. Медицинское учреждение построено по поручению президента Владимира Путина.

В центре будут оказывать все виды медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/24/11141390

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