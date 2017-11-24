В первый день работы перинатального центра в Пензе приняли 4 родов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 ноября 2017, 15:01Общество
Первыми в новом перинатальном центре Пензы на свет появились три девочки и один мальчик.
В настоящее время новорожденные и мамы чувствуют себя удовлетворительно, в скором времени их выпишут домой, сообщает пресс-центр облправительства.
Комментируя значимое для региона событие, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что завершение строительства и ввод центра в эксплуатацию символизируют начало нового этапа в системе родовспоможения Пензенской области.
Областной перинатальный центр в Пензе введен в эксплуатацию 23 ноября. Медицинское учреждение построено по поручению президента Владимира Путина.
В центре будут оказывать все виды медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 ноября 2017, 19:59В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
24 ноября 2017, 19:56В Пензе активисты закрасили надписи, предлагающие наркотики
24 ноября 2017, 19:51В Пензенской Гордуме обсудили вопрос расширения центра «Питомец»
24 ноября 2017, 19:41В Кузнецке завершается реконструкция парка
24 ноября 2017, 19:33Дома обманутых дольщиков Пензы будут достроены
24 ноября 2017, 19:29В Пензе в фестивале ГТО приняли участие 250 человек
24 ноября 2017, 19:24Для резидентов центров регионального развития ввели налоговые льготы
24 ноября 2017, 19:19В Пензе дети с помощью красок рассказали о защите данных