19 мая 2017, 20:13Общество В Первомайском районе Пензы выявляли нарушения продажи алкоголя Торговым точкам города и заведениям общепита приходится поволноваться. Представители городской администрации, полицейские и депутаты проверяют заведения. Торгуют ли местные предприниматели некачественной алкогольной продукцией в Первомайском районе Пензы, выяснили специалисты.

Пензенские чиновники, депутаты и сотрудники полиции вышли на улицы Первомайского района на борьбу с незаконной продажей алкоголя. Первой точкой визита стал кафе-бар на улице Воронова.

Как оказалось, в заведении не только торговали алкоголем без соответствующей на это лицензии, но и продавали пензенцам продукцию весьма сомнительного качества. Страждущие покупают здесь, в основном, алкоголь в розлив. Берут стакан горячительной жидкости и закуску, которую лично готовит и привозит сюда хозяйка заведения. Бутылка водки была изъята полицейскими для проведения экспертизы.



В баре на улице Кижеватова также был зафиксирован факт незаконной продажи алкогольной продукции. Действие лицензии, выданной заведению, было приостановлено. Работница бара пыталась оправдаться, как могла.



По словам представителей власти, количество рейдов из года в год увеличивается, при этом зафиксированных фактов нарушений становится меньше. Если в 2016 году их фиксировали в 30% случаев, то в этом - вдвое меньше.

«Мы надеемся, что контроль, который осуществляется органами власти и контрольнадзорными органами, приводит к положительным результатам. Предприниматели ощущают, что безнаказанно торговать нелегально алкогольной продукцией невозможно, и за это предусмотрена ответственность», - сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Сотрудники органов внутренних дел составили на работников предприятий общепита административные протоколы. Подобные рейды в Пензе проходят еженедельно.

Общество

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