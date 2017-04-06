В «Первой студии» затронули тему наркомании

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06 апреля 2017, 19:59Общество
О борьбе с наркоманией пойдет речь 7 апреля в «Первой студии» (16+). Гости программы - помощник прокурора Пензенской области Владимир Зябликов и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков - ответят на острые и неудобные вопросы ведущего Павла Прохоренкова.
«Все чаще и чаще среди молодежи слышу слово «насвай». Примерно представляю, что это такое. Владимир Юрьевич, это наркотик или нет?» - спросил Павел Прохоренков.
«Скажу вам так: если мы просмотрим список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ, то насвай туда не включен. Но, в свою очередь, его употребление очень опасно для жизни и здоровья человека. Если рассмотреть практику работы правоохранительных органов региона, то положительные примеры этому есть», - ответил Владимир Зябликов.
В программе речь также пойдет о проблемах распространения наркотиков через интернет и обращениях пензенцев на «горячие линии» правоохранительных органов, профилактике наркомании и наказании для распространителей наркотических веществ.
Серьезный разговор на актуальную тему состоится в пятницу, 7 апреля, в 17.30 на телеканале «Экспресс».
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