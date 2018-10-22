В Пензы бойцы ОМОНа и СОБРа провели совместные учения

Бойцы отрядов ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области, чтобы усовершенствовать боевые навыки, провели вместе полевой выход.

Помимо упражнений на меткость, бойцы ОМОНа и СОБРа уделили большое внимание умению действовать сообща. Лучший способ проверить это - отправить силовиков на захват здания и нейтрализацию условных террористов.

Бои шли на полигоне и по ночам - благодаря современному оборудованию, которое позволяет видеть в темноте. А выделенный авиационной эскадрильей вертолет использовали для закрепления навыков десантирования без парашютов.

«Трудность в том, что нужно преодолеть психологический барьер, так как ты находишься в безопорном пространстве. Группу нельзя задерживать с вертолета, поэтому нужно спуститься как можно быстрее», - рассказал боец ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Сергей.

На учениях нашлась работа и для инженеров-взрывотехников. Они должны были правильно установить, завести и привести в действие взрывные механизмы.

«Данное занятие позволят отработать все на практике и усовершенствовать свои навыки», - сказал инженер-взрывотехник ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Виктор.

Во время полевого выхода руководство подразделений внимательно изучало то, как показали себя бойцы. Зная, кто на что способен, командир сможет собрать отделение, которое в реальной обстановке будет наиболее эффективным.

«Мы разберем действия каждого сотрудника, поставим ему определенную оценку, и, в соответствии с этим, они поймут, что кому нужно поправить», - рассказал начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Подобные полевые выходы омоновцы и собровцы устраивают уже много лет подряд. Как правило, такие учебные вылазки на полигон завершают собой летний или зимний периоды обучения личного состава Росгвардии.