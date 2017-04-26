26 апреля 2017, 19:59Общество В Пензу впервые за 12 лет вернется «Ночь пожирателей рекламы» Пенза станет вторым городом в России, где пройдет «Ночь пожирателей рекламы» (18+). 21 апреля лучшие рекламные ролики мира увидели москвичи, а в пятницу, 28 апреля, грандиозное мероприятие стартует в городе на Суре. По словам организаторов, несколько часов просмотра рекламы не станут утомительными. Зрителям обещают показать настоящие шедевры рекламного искусства.

Это может напоминать блокбастер, детектив, боевик, а может - мелодраму, комедию и мюзикл. Для этого вида искусства нет ни преград, ни ограничений. Для тех, кто придумывает и снимает рекламные ролики, не важно, какими способами будет достигнута цель, главное - завоевать зрителя. «Ночь пожирателей рекламы» возвращается в Пензу после 12-летнего перерыва.



«Взрыв эмоций мы гарантируем. Будет потрясающая составляющая в виде душевного подъема и взрыва чувств и мыслей», - заявил руководитель рекламного агентства Александр Галкин.

«Ночь пожирателей рекламы» - это известный проект француза Жана Мари Бурсико, необычного коллекционера рекламных роликов. Его увлечение началось в детстве. На задворках кинотеатра родного Марселя он как-то подобрал выброшенные за ненадобностью рекламные ролики. Тогда он не мог предположить, что они принесут ему мировую популярность. Сейчас многие рекламные агентства высылают материалы Жану Мари, втайне надеясь, что хоть один из них войдет в очередную программу «ночи».

На этот раз пожирателям рекламы будет предложено 400 роликов разных лет. Их подбирает сам Жан Мари Бурсико. Некоторые попадают в программу по итогам зрительского голосования. Например, ролик с енотом - один из самых популярных - завоевал сердца зрителей в Санкт-Петербурге в 2014 году. Это реклама клея.



На просмотр роликов, которые будут демонстрироваться в кинотеатре «Современник», уйдет 4,5 часа. Однако сама «Ночь пожирателей рекламы» начнется в 22.00 и продлится до 6.00. Показы рекламных фильмов будут чередоваться с развлекательной программой.



«Многочисленное количество фотозон, инсталляций, дегустаций, подарков. Невероятные существа в неземных костюмах будут присутствовать на этом празднике. И все это будет проходить под модный ди-джейский сет, который потом поменяем на живой звук кавер-хитов и устроим танцы», - рассказала режиссер проекта «Ночь пожирателей рекламы» Ольга Пелевина.

В Пензе над созданием развлекательной программы работает более 100 человек. Свыше 30 компаний изъявили желание помочь в организации проведения мероприятия. «Ночь пожирателей рекламы» (18+) в Пензе должна стать самым ярким светским событием последних лет.

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