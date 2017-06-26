В Пензу вернулась первая смена детского лагеря «Приморский»

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26 июня 2017, 15:31Общество
В пансионате «Приморский» в Кабардинке завершилась первая смена. В июне на Черноморском побережье отдохнули полторы сотни пензенских мальчишек и девчонок.
На перрон вокзала «Пенза-1» родители, бабушки, дедушки пришли встречать своих детей и внуков. 150 юных пензенцев вернулись из пансионата «Приморский». На Черноморском побережье ребята отдыхали 21 день.
Во время дальней дороги из Кабардинки в Пензу за ребятами присматривали сопровождающие. Питались дети в вагоне-ресторане, это входило в стоимость путевок. Из регионального бюджета было выделено 20 миллионов рублей на отдых и оздоровление 500 юных пензенцев из малообеспеченных семей.
«Мы, если честно, думали, что погода будет хуже, но было солнце. Дети чуть ли не с первого дня начали купаться. Они накупались и назагорались вдоволь, все было отлично», - рассказала инструктор по физической культуре пансионата «Приморский» Анастасия Фролягина.
Вторая смена юных пензенцев отправится на Черное море в конце июня, а в сентябре в Краснодарский край поедет самая многочисленная группа из 300 детей.
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