19 апреля 2017, 19:04Общество В Пензу в апреле вернулась зима Риск для водителей, радость для детей, забота для коммунальных служб. Пензенскую область накрыл апрельский снегопад. К такому сюрпризу жители региона определенно не были готовы. По прогнозам, обильные осадки продлятся недолго. В четверг снег ожидается только в первой половине дня, затем погода нормализуется.

Огромные лужи на дорогах - результат не проливных весенних дождей, а ночного снегопада. Зима громко заявила о себе, апрель не смог устоять.

Однако обильные осадки не стали причиной дорожных заторов. На расчистку магистралей выехала спецтехника. Но риск попасть в аварию в такую погоду резко возрастает, об этом предупреждают сотрудники ГИБДД.



«Хотелось бы обратить внимание всех автовладельцев на то, чтобы они при управлении транспортным средством были предельно сконцентрированы, а также соблюдали скоростной режим при проезде пешеходных переходов, остановочных пунктов и в непосредственной близости образовательных учреждений», - сказал начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.



Многие, судя по оставленным во дворах машинам, решили в этот день не садиться за руль. Остальные разделились на тех, кто на собственный страх и риск поехал на работу на летней резине, и тех, кто не пожалел о собственной нерасторопности.

Неудобство апрельский снег доставил не только автолюбителям, но и пешеходам. Очистить тротуары с лопатами вышли работники коммунальных служб. В первую очередь, убирают на пешеходных переходах и возле остановок.



К такому повороту погоды, признаются сотрудники «Пензадормоста», они готовы не были. В средине апреля у них обычно совсем другие задачи.

«Песок убираем, чистим дорогу, мусор, а тут снег пришлось. Лопаты уже убрали, не рассчитывали больше на снег, но пришлось взять снова», - рассказала сотрудник МУП «Пензадормост» Любовь Почивалова.

Неожиданным снег оказался не только для людей. В ботаническом саду расцвели уже все первоцветы, но, как уверяют биологи, такие капризы погоды им не страшны.



«Несколько сортовых крокусов у нас посажены, они неделю назад расцвели, но сейчас, в связи с погодой, со снегом, они опять закрылись и будут ждать тепла. Они - растения холодостойкие, переживают такую неблагоприятную погоду, а потом снова расцветут», - пояснила биолог Пензенского ботанического сада им. И. И. Спрыгина Ольга Рытикова.



Апрельскому ненастью, пожалуй, радуется только детвора.

По прогнозам синоптиков, снегопад достигнет своего пика в ночь на четверг, когда регион окажется в непосредственной близости от центра южного циклона. Ожидается похолодание до минус семи градусов. Затем погода должна постепенно улучшиться.

Общество

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